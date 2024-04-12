Мать пострадавшей от «кислотного маньяка» девочки рассказала об инциденте

Вечером 11 апреля мужчина облил кислотой несовершеннолетнюю девушку, в результате чего она получила ожоги ног. Пострадавшая от «кислотного маньяка» в Монине Алена Рачкова и ее мама в интервью рассказали об этом инциденте.

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По словам пострадавшей, она не сразу заметила, что наступила в кислотную жидкость. Алена подумала, что это воск, так как субстанция была довольно тягучая и начала темнеть при попадании на ее штанину. Когда девочка пришла домой, ее мать Юлия решила помочь ребенку смыть с ноги непонятное вещество.

— Я начала смывать водой и поняла, что оно не смывается. Пришлось брать мочалку, уже здесь началась какая-то паника, и увидела, что верхний слой кожи просто отходит, потому что это химический ожог, — рассказала родительница «Известиям».

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В отношении мужчины, который плеснул кислотой в женщин в Московской области, возбудили уголовное дело. Ранее СМИ сообщали о похожем инциденте. По информации Telegram-канала «112», атаки произошли в поселке Монино. Сначала мужчина плеснул кислотой в прохожую на Комсомольской улице, а затем — на Южной улице.