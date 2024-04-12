Пожилая женщина пять часов простояла в ледяной воде в Орске

Пять часов в ледяной воде простояла 84-летняя жительница Орска Нина Васильевна — сотрудники МЧС России госпитализировали её с сильным обморожением.

Анастасия, которая помогала пожилой женщина найти близких, рассказала RT, что у пострадавшей не было с собой документов и личных вещей.

«Она долгое время оставалась в доме с сыном на улице Базарной. Этот район затопило в последнюю очередь, они надеялись, что вода не дойдёт до них», — пояснила она.

Позже на связь вышла внучка, которая искала бабушку в ПВР. О том, где находится сын пострадавшей женщины, неизвестно.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что уровень реки Урал в городе достиг 1143 см.

Также сообщалось, что глава МЧС России вновь прибыл в Орск, где продолжается работа по ликвидации последствий паводка.