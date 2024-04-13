Кадры допроса задержанного мужчины, который подозревается в нападениях на женщину и несовершеннолетнюю девушку, опубликовал 360 со ссылкой на пресс-службу СК.

«Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение», - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, задержанный облил химической жидкостью женщину и девочку-подростка в подмосковном Щелкове.

Названы вещества, которыми кислотный маньяк мог облить россиянок

Пострадавшие были госпитализированы с ожогами глаз и ноги.

Полицейские задержали предполагаемого преступника, им оказался 31-летний житель поселка Монино. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.