Стали известны подробности нападения мужчины с кислотой на девушек в Подмосковье

В отношении подозреваемого, который в Подмосковье облил кислотой двух девушек, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, инциденты произошли в рабочем поселке Монино под Щелково вечером 10 апреля. В результате нападения неизвестного пострадали 16-летняя девушка и молодая женщина.

«Неустановленный мужчина подошел на улице к 16-летней девушке и облил ее химической жидкостью, причинив ожоги ног», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Чуть позже жертвой злоумышленника стала еще одна жительница поселка. Ее госпитализировали в больницу с ожогами лица и тела.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данные преступления», — рассказали следователи.

Ранее житель Усть-Лабинска облил кислотой бывшую возлюбленную на почве ревности.