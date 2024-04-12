Самолет аварийно сел в Сургуте из-за повреждения лобового стекла
Самолет авиакомпании «ЮТэйр», который направлялся из Ханты-Мансийска в Нижневартовск, совершил аварийную посадку в Сургуте из-за повреждения лобового стекла. Об этом Уральская транспортная прокуратура cообщает в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 11 апреля. На борту воздушного судна было 65 пассажиров.
По факту случившегося транспортная прокуратура проведет проверку.
12 апреля пассажирский самолет, который следовал рейсом Сочи — Москва, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов.
30 марта самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации.
До этого рейс, следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Ранее в Москве аварийно сел самолет с радиоактивными веществами на борту.