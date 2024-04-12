Россиянин устроил стрельбу в подъезде

Пьяный екатеринбуржец с ножом устроил стрельбу в подъезде дома на улице Амундсена. Об этом сообщает издание URA.RU.

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«Неадекватный мужчина в белом костюме бегал по подъезду №8 и стрелял из пистолета. Жильцы вызвали полицейских, они его задержали», — говорится в сообщении.

Очевидцы отметили, что мужчина был пьян и из-за этого не был способен отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов. Из жильцов никто не пострадал.

Дебошира доставили в отделение полиции, в отношении его составили административный протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве.

Пистолет у стрелка изъяли и забрали на экспертизу. По словам представителя МВД, вероятнее всего это был спортивный шумовой пистолет.

До этого в Приморье уже полицейским пришлось применить табельное оружие для задержания пьяного водителя. Правоохранители стреляли по колесам.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. По версии правоохранителей, мужчина за рулем иномарки существенно превысил скорость. Сотрудники МВД попытались остановить его, но россиянин проигнорировал требования. После того, как машина оказалась в тупике, водителя задержали.

Ранее в Якутии жителя Вилюйска арестовали за стрельбу у бара на 15 суток.