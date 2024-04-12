Названы вещества, которыми кислотный маньяк мог облить россиянок

Кислотный маньяк мог облить девушек в Подмосковье серной кислотой, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, не все кислоты можно легко достать или изготовить, при этом серную кислоту можно сделать в домашних условиях.

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До экспертизы можно долго думать, какая была кислота. Но нужно также понимать, что не все кислоты легко добыть или изготовить подручными способами. Так прожечь одежду могли соляная кислота (HCl), серная (H2SO4). Серную кислоту можно изготовить в домашних условиях в ходе нескольких химических реакций, а соляная образуется при распаде хлористой кислоты (хлорки), которой моют кое-где полы и дезинфицируют воду бассейнов, — отметил эксперт.

В Подмосковье неизвестный облил нескольких девушек кислотой

Он добавил, что также существует такое чистящее средство, как «Белизна», едкое и сводящее пятна. При длительном воздействии этого вещества помимо пятен пропадает и одежда, возникает ожог на теле, такие раны вполне могут затянуться со временем, пояснил хирург.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что жертвами нападения кислотного маньяка в Московской области стали три жительницы района Монино. Во всех трех случаях мужчина без слов подходил к женщинам и обливал их кислотой, целясь в область лица.