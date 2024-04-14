Блогера Портнягина подозревают по двум статьям УК

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин подозревается по двум статьям УК РФ, в понедельник ему изберут меру пресечения. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Мушаилов.

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"Портнягин подозревается по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере). В понедельник ему изберут меру пресечения. Пока у нас нет информации о том, какую именно", - сказал адвокат.

По его словам, до настоящего момента Портнягин остается задержанным.

В субботу он был доставлен в СК РФ по Московской области для дачи показаний. По этим же уголовным делам также проходит и его жена Екатерина Портнягина. Ее допросили несколькими днями ранее, и отпустили из СК.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей. В дальнейшем с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юридических лиц. Кроме того, добавили в СК, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей.

Портнягин - предприниматель, основавший Сlub 500 - международный закрытый бизнес-клуб. Участниками бизнес-сообщества являются лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Помимо этого он ведет блог на YouTube "Трансформатор", где рассказывает о бизнесе и жизни. В настоящий момент там порядка 1,5 млн подписчиков. В марте 2024 года Портнягин зарегистрировал благотворительный фонд "Большое дело" для помощи военнослужащим и семьям участников СВО.