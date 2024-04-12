На порезавшего полицейских россиянина возбудили уголовное дело

В Уфе на 28-летнего мужчину, порезавшего полицейских, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, россиянин в состоянии наркотического опьянения ходил по улице с ножом. Он напугал местных жителей, и те вызвали полицейских. Теперь ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции подошли к гражданину, чтобы проверить документы, однако он набросился на них с ножом. Одного из полицейских доставили в больницу с ранением руки, у другого поцарапана грудь. Отмечается, что при задержании мужчина отрезал себе часть щеки. Его также госпитализировали.