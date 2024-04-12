Москвичка напала на полицейских, отказавшись предъявить документы

Уголовное дело возбудили после нападения москвички на сотрудников полиции на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, инцидент произошел 21 марта во дворе жилого дома на Профсоюзной улице. Сотрудники полиции подошли к 38-летней москвичке для проверки документов, однако женщина отказалась выполнять их требования и набросилась на правоохранителей.

После задержания злоумышленницы следствие возбудило уголовное дело о применении насилия к правоохранительным органам.

— Следствие намерено ходатайствовать перед Гагаринским районным судом города Москвы об избрании в отношение обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Иванова.

Другой инцидент произошел 12 апреля в Уфе. Мужчина напал на двух полицейских и отрезал себе часть щеки в центре города.