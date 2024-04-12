Хозяйка квартиры пособника теракта в «Крокусе» попросила провести обыск

Жительница Бирюлева попросила обыскать ее квартиру, где останавливался предполагаемый пособник террористов, напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно в пятницу, 12 апреля.

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По словам хозяйки квартиры, бывший арендатор неожиданно пропал, оставив в помещении свои вещи и перестав выходить на связь. Спустя некоторое время озадаченная женщина увидела сообщения о его розыске и обратилась в полицию, передает Telegram-канал Mash.

Сейчас предполагаемого сообщника террористов ищут в подмосковном Чехове. 10 апреля здесь ввели сигнал «Сирена» для сотрудников специальных служб и правоохранительных органов. Позднее в Сети появились фотографии возможного преступника.