Взрыв произошел в припаркованном на Коровинском шоссе на севере Москвы автомобиле. Об этом со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.

«Повреждены два соседних автомобиля», - пояснил источник издания.

Неустановленное взрывное устройство сработало под Land Cruiser, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

По данным Telegram-канала Mash, Toyota Land Cruiser Prado взорвался при запуске двигателя. Водитель получил травмы ног, его госпитализировали.

Полиция ищет следы самодельного взрывного устройства, утверждает канал.

Ранее грузовая «Газель» взорвалась на улице Лобачевского в Москве. СМИ отмечали, что машина сначала загорелась, а взрыв произошел уже после приезда спасателей. При этом водитель не пострадал.