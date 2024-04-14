На высоковольтных подстанциях под Одессой загорелось оборудование

На юге Украины в Одесской области после прозвучавших взрывов 14 апреля загорелось оборудование на нескольких высоковольтных подстанциях. Об этом в воскресенье информирует министерство энергетики страны в Telegram-канале. Сообщается, что пожар на объектах энергетической инфраструктуры в регионе к настоящему времени ликвидирован.

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По данным ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна», воздушная тревога в Одесской области продолжалась свыше семи с половиной часов. Минувшей ночью в ряде одесских населенных пунктов пропало электричество.

Ранее со всей территории Украины поступали сообщения о взрывах. Наряду с Одессой, тревога звучала в Харькове, Ровно Ивано-Франковской, Киевской, Львовской областях и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

О повреждении объектов генерации и системы передачи электроэнергии в Киевской, Львовской и Харьковской областях заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.