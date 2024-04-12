Ранивший себя и двух полицейских житель Уфы находился в наркотическом опьянении

Мужчина, который нанес повреждения ножом себе и двоим полицейским, по предварительным данным, находился в наркотическом опьянении.

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По предварительным данным, мужчина, который в Уфе ранил себя и двоих правоохранителей, находился в наркотическом опьянении.

Перед тем, как травмировать полицейских, он, держа в руках нож, приставал к прохожим. Сообщение о нем поступило стражам порядка в 10:00 утра в пятницу, 12 апреля.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили, что мужчина ведет себя агрессивно, а также угрожает нанести себе травмы. Когда один из правоохранителей попытался остановить дебошира, тот начал размахивать ножом, нанеся травмы и себе, и обоим стражам порядка, однако им все же удалось обезвредить уфимца.

По данным МВД региона, задержанный – мужчина 1995 года рождения, причина его действий неизвестна, обстоятельства инцидента устанавливаются. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в Уфе мужчина напал с ножом на полицейских, после чего сам он и один страж порядка оказались в больнице.