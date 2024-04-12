Частный вертолет разбился в Забайкалье

Частный вертолет Robinson R-44 разбился при взлете в Забайкальском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного МСУТ СК РФ, борт повредил хвост и корпус.

Инцидент произошел в 3,5 километрах от города Могоча. Поднимаясь в воздух вертолет задел хвостовым винтом поверхность земли. В аварии никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Также проверку начала Могочинская транспортная прокуратура — ведомство интересует соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Напомним, что 10 апреля вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем. Как сообщали в Минобороны РФ, причиной падения стал отказ авиатехники. До этого, 21 марта, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку районе поселка Ровеньки Белгородской области. По информации СМИ, в результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.