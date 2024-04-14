Двое подростков на самокате сбили ребенка и сломали ему ногу

В Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, мальчика сбили ехавшие на самокате молодые люди. Об этом сообщает «78.ru».

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Инцидент произошел на Коломяжском проспекте, по словам многочисленных очевидцев, двое подростков ехали на одном самокате на большой скорости и сбили на тротуаре ребенка. Мальчик упал и сильно ударился, молодые люди не попытались оказать ему помощь и скрылись с места происшествия.

Сбитого ребенка госпитализировали в ближайшую травматологию, у него диагностирован закрытый перелом ноги. Личности подростков устанавливаются.

Врачи областной детской клинической больницы Саратова спасли ребенка, который проломил череп, катаясь на самокате. Школьник сильно разогнался, не сумел вовремя затормозить и врезался в бетонную стену. Пострадавший проломил голову и сломал руку.

Ранее в Иванове ребенок катался на самокате и провалился под лед на пруду.