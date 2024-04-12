Опознаны ликвидированные в Нальчике боевики

Установлены личности двух боевиков, убитых в ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика. Об этом со ссылкой на управление Следственного комитета России по региону пишет РИА Новости.

Накануне спецназ ФСБ блокировал бандитов в садовом товариществе в пригороде Нальчика. Преступники открыли огонь на предложение сдаться, и были убиты.

Сегодня в СК России заявили, что личности подозреваемых к причастности к террористической деятельности были установлены.

«Это жители Кабардино-Балкарии. Один из них 1997 года рождения, другой – 2004 года рождения», - пояснил представитель ведомства.

В СУ СК России по региону отметили, что уголовное дело расследуется по ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

На месте происшествия было обнаружены «несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты».