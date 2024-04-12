Адвокат по назначению серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин умер внезапно до приезда скорой за рулем собственного автомобиля. Об этом ТАСС сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"Сообщение о мужчине, которого за рулем собственного авто обнаружили проезжающие мимо люди у села Марьевка (Свердловского муниципального округа ЛНР - прим. ТАСС), поступило в четверг - люди вызвали скорую. Смерть была внезапной, до приезда скорой. Вероятно ему стало плохо, он успел остановиться и умер. <…> При осмотре тела были обнаружены документы на имя Марата Заидовича Хабибулина", - сказала она.

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Пащенко отметила, что тело Хабибулина доставлено в один из моргов ЛНР, причину смерти установят после вскрытия.

Хабибулин представлял в суде интересы Чикатило, который в 1978-1990 годах совершил более 50 убийств. Преступления совершались в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.