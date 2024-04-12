Минздрав ЛНР сообщил, что смерть адвоката Чикатило была внезапной
Адвокат по назначению серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин умер внезапно до приезда скорой за рулем собственного автомобиля. Об этом ТАСС сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
"Сообщение о мужчине, которого за рулем собственного авто обнаружили проезжающие мимо люди у села Марьевка (Свердловского муниципального округа ЛНР - прим. ТАСС), поступило в четверг - люди вызвали скорую. Смерть была внезапной, до приезда скорой. Вероятно ему стало плохо, он успел остановиться и умер. <…> При осмотре тела были обнаружены документы на имя Марата Заидовича Хабибулина", - сказала она.
Под Луганском при автопроисшествии погиб адвокат Андрея Чикатило
Пащенко отметила, что тело Хабибулина доставлено в один из моргов ЛНР, причину смерти установят после вскрытия.
Хабибулин представлял в суде интересы Чикатило, который в 1978-1990 годах совершил более 50 убийств. Преступления совершались в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.