Две восьмиклассницы из Калининграда пропали из дома после запрета курить

В Калининграде две восьмиклассницы сбежали из дома после того, как им запретили курить вейп. Их местонахождение неизвестно до сих пор.

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В Калининграде две ученицы восьмого класса сбежали из дома после запрета курить вейп. Сообщается, что это была уже не первая ссора с родителями из-за курения. После разговора 14-летние сводные сестры заперлись в комнате, а позже выяснилось, что они сбежали. В комнате они оставили записку, в которой заявили, что вернутся только в том случае, если будут действовать их правила.

В полицию родители девочек обратились около четырех часов ночи. Как уточняет Lenta.ru, к поискам приступили правоохранители с собаками, но животное потеряло след в 600 метрах от дома. Где школьницы находятся сейчас, неизвестно.