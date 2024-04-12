Первые случаи возгорания сухой травы произошли в Кемерове

В Кемерове с начала месяца зафиксировали несколько случаев возгорания сухой травы.

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Как рассказали в администрации Кемерова, с начала апреля на территории города было зафиксировано три случая возгорания сухой травы.

– Управление по делам ГО и ЧС города Кемерово обращается к жителям: весной возрастают риски возникновения пожаров из-за сжигания сухой травы, прошлогодних опавших листьев и другого горючего мусора, – отметили в администрации.

Горожанам напомнили, что нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры легковоспламеняющиеся вещества, окурки и спички. Кроме того, причиной пожара может стать и непотушенная зола.

Отмечается, что вблизи мусорных контейнеров обычно находятся дома, учреждения, автомобили и другое имущество, поэтому их возгорание может привести к серьезным последствиям.

Напомним, что в скором времени в Кузбассе начнет действовать особый противопожарный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы.