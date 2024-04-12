Сотрудников «Россети Северный Кавказ» арестовали за хищение 2,8 млрд рублей

Сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дарэнерго» и их подрядчиков. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ, их обвиняют в похищении около 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.

Следователи ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего задержаны девять человек. Советский суд Махачкалы заключил их под стражу.

Правоохранители провели девять обысков по местам жительства и работы членов ОПГ в Москве и Подмосковье, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае. Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые указывают на противоправную деятельность задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.