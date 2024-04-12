ФСБ разоблачила группу похитивших 2,8 миллиарда рублей энергетиков

Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел России раскрыли группу энергетиков, которых подозревают в краже порядка трех миллиардов рублей из выделенного им бюджета. Об этом в пятницу, 12 апреля, рассказали в ЦОС ФСБ.

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— Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что 2,8 миллиона рублей были выделены на разработку автоматизированной системы подсчета электроэнергии. На текущий момент арестовано девять фигурантов, которые доставлены в следственный изолятор города Пятигорск, передает РИА Новости.

В феврале бывшие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО «Почта России» украли у пенсионеров Республики Ингушетия более двух миллиардов рублей. По данным ведомства, злоумышленники организовали преступную группу, которая занималась хищением денег, предназначенных для выплаты пенсий.

В апреле директора Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиля Хайрутдинова арестовали до 28 мая по подозрениям в крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий.