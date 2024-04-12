В Шереметьево экстренно сел самолет

Пассажирский самолет, который следовал рейсом Сочи — Москва, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов. Об этом сообщает ТАСС.

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«Самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево по причине запаха гари в кабине пилотов», — сообщил источник агентства в авиационных службах.

Отмечается, что борт благополучно приземлился в 09:19 по московскому времени.

11 апреля комиссия Росавиации завершила повторное расследование авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который в сентябре 2023 года экстренно сел в пшеничном поле в Новосибирской области.

30 марта самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации.

28 марта летевший из Уфы в Ярославль самолет экстренно сел в Казани из-за треснувшего лобового стекла.