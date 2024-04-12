В Оренбуржье прогнозируют подтопление более 800 домов в ближайшие сутки

Подтопление более 800 жилых домов прогнозируется в Оренбургской области в ближайшие сутки из-за повышения уровня воды в реке Урал.

Об этом сообщил первый вице-губернатор - первый зампредседателя правительства Оренбургской области - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин.