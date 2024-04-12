На Урале на трехлетнюю девочку рухнул 40-килограммовый осколок памятника

В Реже Свердловской области на трехлетнюю девочку рухнул 40-килограммовый осколок памятника. Об этом стало известно Ura.ru.

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Как рассказали изданию в уральской прокуратуре, ребенок в момент происшествия находился рядом с матерью. У девочки диагностировали перелом руки. Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Силовики установят ответственных за содержание памятника.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — разъяснили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Альметьевске (Республика Татарстан) на пятимесячного ребенка и его мать, а также на мужчину упал гигантский пласт снега с крыши многоэтажки. Мальчик получил тяжелую травму головы.