У мэра российского города отобрали 170 тысяч рублей

У мэра Шадринска в Курганской области Антона Мокана отобрали выписанную ранее властями города премию. Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

Как сообщили в надзорном органе, премия главе города была выписана из счет источника, который «не предусматривал таких расходов».

Как уточняет портал Ura.ru, у Мокана по закону отобрали 172 тысячи рублей. В прокуратуре уточняют, что решение уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось об обысках в мэрии Тулуна в Иркутской области, в ходе которых была задержана вице-мэр Елена Абрамова. Она подозревается в мошенничестве и превышении полномочий.