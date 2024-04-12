Тело женщины с ножевым ранением нашли на севере Москвы

Тело женщины 1969 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области живота обнаружили в Керамическом проезде на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

По факту произошедшего следователи организовали проверку.

В настоящее время они работают на месте случившегося, выполняют проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

Ранее в квартире на улице Загорьевской 55-летний мужчина поссорился со своей 37-летней сожительницей, ударил ее, а после задушил брючным ремнем. Пострадавшая скончалась на месте. Преступник попытался скрыть все следы: он погрузил тело на тележку, чтобы вывезти из квартиры, но его обнаружил знакомый, который вызвал полицию.

До этого сотрудники столичного СК нашли зарезанную женщину в квартире на северо-западе Москвы. Известно, что убитая была 1968 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что на теле нашли не менее шести ножевых ранений в области спины. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").