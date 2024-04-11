Уходившие от погони террористы устроили ДТП на трассе в Ингушетии

ДТП в городе Сунжа в Ингушетии устроили террористы, которые уходили от погони, в результате аварии погибли три человека. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло на автодороге «Сунжа-Алкун-Чми». Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в другую машину. В результате аварии погибли три человека, один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Источник «РЕН ТВ» в силовых структурах отметил, что в машине, водитель которой спровоцировал ДТП, находились двое членов сектантского преступного сообщества баталхаджинцев*. Их разыскивали за незаконный оборот оружия и применение насилия в отношении представителей власти. В результате, уходя от погони на машине с поддельными номерами, водитель не справился с управлением и протаранил машину, в которой находились двое сотрудников местной мечети. Они погибли.

Один из террорист также получил смертельные травмы. Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.

*сообщество Батал-Хаджи признано в РФ террористическим