Ситуация с паводками в Орске стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился на 28 сантиметров и остается на отметке 832 метра. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом там отметили, что в Оренбурге уровень воды по состоянию на 20:00 11 апреля достиг исторического рекорда в 10,92 метра и вода продолжает прибывать.

«Ведется постоянный мониторинг данных о притоке в Ириклинское водохранилище, с учетом которых специалисты регулируют объем сброса. На данный момент он составляет 720 м куб/сек. В Оренбурге и в Орске все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — говорится в тексте.

Напомним, что 4 апреля в Оренбургской области разлилась река Урал. Паводок, по словам местных властей, стал сильнейшим за последние 80 лет.