Драка между российским бортпроводником и пенсионером попала на видео

Драка между бортпроводником российской авиакомпании «Уральские авиалинии» и пенсионером в Краснодарском крае попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

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По информации источника, потасовка между членом экипажа и пассажиром началась после того, как несколько человек на рейсе Сочи — Москва захотели выйти на свежий воздух спустя час пребывания на борту в духоте.

Туристы рассказали, что перед вылетом в воздушном судне обнаружили неисправность, однако людей не стали выпускать из лайнера, чтобы сократить время задержки, и попросили оставаться на местах. Вскоре в самолете отключили кондиционеры, из-за чего в салоне стало очень жарко.

Один из пассажиров пенсионного возраста в грубой форме попросил воды у бортпроводника. Сначала сотрудник перевозчика попытался успокоить мужчину, а затем не выдержал и кинул в него бутылку. Пенсионер, в свою очередь, ударил члена экипажа по лицу.

Ранее в апреле стало известно, что «Уральские авиалинии» не собираются возвращать к полетам самолет Airbus A320, который совершил аварийную посадку в пшеничное поле под Новосибирском. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.