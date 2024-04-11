Вьетнамскую предпринимательницу казнят за мошенничество на $27 млрд

Глава одной из крупнейших компаний-застройщиков во Вьетнаме приговорена к смертной казни за мошенничество. Согласно приговору, вынесенному в четверг Народным судом южного вьетнамского мегаполиса Хошимина, председатель правления компании Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан признана виновной в действиях, которые нанесли ущерб в размере 677 трлн донгов (свыше $27 млрд) принадлежащему ей местному коммерческому банку SCB.

Как отмечается в обвинительном заключении, 68-летняя Чыонг Ми Лан выступила в роли вдохновителя долгосрочной мошеннической схемы и, воспользовавшись согласованным с государством планом по реструктуризации SCB, совершила "преступные деяния, которые привели к необратимым последствиям". Установлено, что Чыонг Ми Лан путем вывода капитала из SCB, в котором ей принадлежало более 90% акций, присвоила порядка $12,5 млрд, а общий ущерб, причиненный организованной ей аферой, превысил $27 млрд, что эквивалентно 6% ВВП Вьетнама в 2023 году. Предпринимательница давала огромные взятки представителям контролирующих органов с целью сокрытия нарушений и плачевного финансового положения банка.

Помимо главы компании Van Thinh Phat, перед судом также предстали еще 85 человек, которым предъявлены различные обвинения, начиная от взяточничества и злоупотребления властью, заканчивая присвоением денег и нарушениями банковского законодательства.

Скандал вокруг компании Van Thinh Phat и банка SCB стал беспрецедентным по своим масштабам. Правоохранительные органы смогли идентифицировать порядка 42 тыс. человек, прямо или косвенно пострадавших в результате преступной деятельности Чыонг Ми Лан.