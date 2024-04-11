С горы Фишт в Краснодарском крае сошла лавина объемом 1000 кубометров

С горы Фишт в Краснодарском крае сошла лавина. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Краснодар и край».

Мощный поток снес с горы более 1000 кубических метров снега, камней и почвы. О пострадавших из-за стихии не сообщается.

До этого в России спрогнозировали сход лавин в горах пяти федеральных округов.

По данным института, существует опасность лавинных обвалов и снежных оползней в горных районах Дальнего Востока, Сибири, Юга, Северного Кавказа и в Мурманской области.

Эксперты отмечают, что особенно опасно будет в горах Краснодарского края и Адыгеи на высотах более 1500 метров, а также в Сочи, Ингушетии и Чеченской Республике на высотах свыше 1000 метров.

Так, в Мурманской области 3 апреля с 14:00 по местному времени будут проводиться противолавинные мероприятия на горе Айкуайвенчорр (над 16 км автодороги Апатиты — Кировск). Это горный район Хибин.