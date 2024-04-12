Уровень воды в реке Урал у Оренбурга к утру вырос до 1115 см

Около Оренбурга уровень воды в реке Урал к утру вырос до 1115 см. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на районную администрацию. "Уровень воды в реке Урал у Оренбурга 12 апреля: в 00:00 (22:00 мск) — 1103 см, в 02:00 (00:00 мск) - 1109 см, в 04:00 (02:00 мск) — 1115 см", — говорится в сообщении.

Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева, 10 апреля 2024 года © Владимир Астапкович/РИА Новости

Вечером 11 апреля сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга обновил исторический максимум. "Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда - 10,92 метра. Вода продолжает прибывать", — заявили в правительстве региона.

11 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий весенних паводков в регионах страны. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи (ВКС), и в нем принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что деньги на восстановление пострадавших от наводнения регионов будут немедленно выделены, в бюджете есть для этого средства.