ФСБ задержала двоих россиян за организацию диверсионного сообщества

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей, которые в партнерстве со Службой безопасности Украины (СБУ) создали диверсионное сообщество и участвовали в нем. Lenta.ru

Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что один из парней начал конфиденциальное сотрудничество с сотрудником СБУ. По его указанию калининградец создал диверсионное сообщество, чтобы в разных регионах России поджигать объекты транспортной инфраструктуры, средства связи и совершать другие акты повреждения имущества. Российская газета

Второй подозреваемый, вступив по собственной воле в указанное сообщество, осуществлял содействие в поиске кандидатов для проведения диверсионных актов, а также иные действия, способствующие их совершению. ТАСС