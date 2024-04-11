Мужчина с ружьем обеспокоил жителей Кузбасса

В Кузбассе 43-летний мужчина с ружьем попал в полицию.

© Vse42.ru

В Междуреченске прохожие заметили во дворе многоквартирного дома подозрительного мужчину и обратились к правоохранительным органам.

Прибывший экипаж задержал 43-летнего местного жителя, у которого были обнаружены две единицы оружия.

Стало известно, что, задержанный более двадцати лет хранил у себя дома карабин и ружье, принадлежащие покойному отцу. В день задержания он решил перенести незаконное "наследство" в пакете в гараж.

Оружие изъято и направлено на проверку. Задержанный мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел, сообщает Росгвардия Кузбасса.