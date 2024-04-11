Мошенники вернули обманутой создательнице "Ежика в тумане" ее деньги

87-летняя Наталия Абрамова, создательница "Ежика в тумане" и "Паровозика из Ромашково", стала жертвой мошенников.

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Через некоторое время злоумышленники вернули женщине украденные у нее деньги и извинились за неудобства, передает "ИА Регнум".

Инцидент произошел 9 апреля. Наталии Абрамовой позвонил мужчина, представился соседом Сашей и попросил в долг 140 тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что располагает только 20 тысячами рублей, но "сосед" согласился и на них. "Александр" прислал за деньгами курьера.

Отдав деньги, Абрамова почти сразу поняла, что ее обманули, и попросила знакомого обратиться в полицию от ее имени. Вскоре курьер вернулся с деньгами женщины, извинился за неудобства и сказал, что не знает имени заказчика.

Полиция проводит проверку.

Наталия Абрамова долгие годы проработала на "Союзмульфильме" редактором. Она принимала участие в создании известных мультфильмов: "Варежка", "Крокодил Гена", "Ёжик в тумане", "Тайна третьей планеты", "Боцман и попугай", "Волк и телёнок", "Паровозик из Ромашково". Написала сценарии для таких мультфильмов, как "Ниточка и котёнок", "Бурёнка из Маслёнкино", "Бездомные домовые", "Снегурята".