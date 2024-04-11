Освободившийся из колонии вор в законе Шакро Молодой попал в больницу

71-летний вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, освободившийся недавно из краснодарской колонии, попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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В ведомственной больнице ему провели обследование для установления диагноза и лечения.

МВД России объявило авторитету предостережение о недопустимости противоправной деятельности в качестве предполагаемого лидера уголовной среды. Для этого Шакро Молодого доставили в здание министерства внутренних дел. Там он отказался признавать себя вором в законе и подписывать документы.

Лидер преступного мира РФ: кто такой Шакро Молодой, получивший УДО

На свободе вор в законе собирается помирить кланы и жить в Москве по месту регистрации.

29 марта сообщалось, что Калашов вышел из ИК-2 в поселке Двубратский Усть-Лабинского района. Его тайно вывезли в кузове грузовой газели без опознавательных знаков ФСИН.