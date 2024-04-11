На петербургской детской площадке поймали педофила

В Петербурге на детской площадке поймали педофила, совершавшего насильственные действия сексуального характера при ребенке. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

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По информации издания, инцидент произошел во дворе одного из домов на Дальневосточном проспекте. По словам источника, неизвестный на детской площадке в присутствии маленькой девочки совершал насильственные действия сексуального характера.

Ставшие очевидцами произошедшего люди вызвали полицию. Отмечается, что нарушитель, предварительно, находился под действием психотропных веществ. Мужчину доставили в медицинское учреждение, там медики диагностировали у него травмы груди и живота.

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.