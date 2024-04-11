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Жену блогера Трансформатора задержали в Москве

В Москве задержали жену российского блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина (Трансформатора). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Жену блогера Трансформатора задержали в Москве
© Lenta.ru

Женщину доставили в следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области. Туда также доставили всех сотрудников банного комплекса Siberia.

Ранее стало известно, что полиция пришла с обысками в компании Портнягина — бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia. Отмечается, что внимание полиции связано с возможным уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов по схемам блогерш Елены Блиновской и Валерии Чекалиной.

Происшествия
Валерия Чекалина
Елена Блиновская
Дмитрий Портнягин
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