Жену блогера Трансформатора задержали в Москве

В Москве задержали жену российского блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина (Трансформатора). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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Женщину доставили в следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области. Туда также доставили всех сотрудников банного комплекса Siberia.

Ранее стало известно, что полиция пришла с обысками в компании Портнягина — бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia. Отмечается, что внимание полиции связано с возможным уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов по схемам блогерш Елены Блиновской и Валерии Чекалиной.