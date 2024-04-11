Убившему полицейского в Подмосковье мужчине предъявили заочные обвинения

Следователи предъявили заочные обвинения наркоторговцу, убившему полицейского в Подмосковье. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, злоумышленника заочно обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Подозреваемого объявили в розыск, после задержания его заключат под стражу.

Уже несколько суток правоохранители разыскивают наркоторговца, который при попытке задержания в Подмосковье застрелил полицейского и тяжело ранил его напарника. Пострадавший оперативник сумел описать нападавшего коллегам. Вскоре сотрудники МВД задержали мужчину, похожего по описанию, однако тот доказал свою невиновность. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Сотрудники МВД установили личность подозреваемого. За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения.