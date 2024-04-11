В Белгороде произошел пожар в магазине "Лента"
Пожар произошел в магазине "Лента" в Белгороде, из здания были эвакуированы 150 человек. Об этом сообщили МЧС по региону в своем Telegram-канале.
"В 10:20 мск поступило сообщение о задымлении в бутике одежды, расположенном в магазине "Лента" в Белгороде на улице Победы. <…> Из здания были эвакуированы 150 человек", - сказано в сообщении.
По данным МЧС, на место прибыли дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.
"По прибытии установлено, что в бутике горели вещи на площади 2 кв. метров. Пожар ликвидирован", - добавили в пресс-службе.