В Белгороде произошел пожар в магазине "Лента"

Пожар произошел в магазине "Лента" в Белгороде, из здания были эвакуированы 150 человек. Об этом сообщили МЧС по региону в своем Telegram-канале.

"В 10:20 мск поступило сообщение о задымлении в бутике одежды, расположенном в магазине "Лента" в Белгороде на улице Победы. <…> Из здания были эвакуированы 150 человек", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, на место прибыли дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.