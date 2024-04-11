Пожар на ТЭС под Киевом попал на видео

Предположительно, горящая под Киевом Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС) попала на видео. Кадры пожара в Киевской области опубликовал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Ранее о вероятном ударе по энергообъекту в Киевской области сообщал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. По его словам, известно, что прилет произошел рядом с украинской столицей и, вероятнее всего, попал именно в Трипольскую ТЭС.

Нанесен удар по одной из крупнейших ТЭС на Украине

Кроме того, мэр города Украинка в Киевской области Александр Туренко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) призвал граждан плотно закрыть окна, чтобы не дышать продуктами горения, зарядить электронные устройства и сделать максимальные запасы воды. При этом он не объяснил причину заявления и обещал рассказать подробности позднее.