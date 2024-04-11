В Копейске обрушились перекрытия жилого дома

В Копейске обрушились перекрытия многоквартирного дома. По данным ГУ МЧС Челябинской области, пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о расселении ветхого жилого фонда.

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"Прокурор Копейска Сергей Чеурин выехал на место происшествия и провел осмотр дома № 12 на улице Новосибирской, - сообщили в прокуратуре области. - Предварительного установлено, что дом признан аварийным, срок его расселения определен до 2032 года".

По мнению специалистов, дальнейшее проживание в строении небезопасно. В связи с чем прокуратурой организована проверка исполнения жилищного законодательства, в ходе которой предстоит дать оценку действиям мэрии по его расселению.

Обеспечение жителей жильем из маневренного фонда поставлено на контроль.