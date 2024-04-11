Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам, что превышает критическую отметку на 170 сантиметров. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин в своем телеграм-канале. Москва24

«Самая напряженная ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов Гранд-парка. Там всю ночь работала техника. Туда уже пришли грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС России», — написал он. RT на русском

По словам мэра, в городе подтоплено 3 968 приусадебных участков, за сутки их число увеличилось на 1 576. Также подтоплено 2 326 домов, за сутки прирост составил 416. Эвакуировано из зон подтопления всего 1 258 человек, в пунктах временного размещения находятся 92 жителя. ТАСС