Полицейские в последний момент успели спасти провалившегося под лед рыбака

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о награждении госнаградами сотрудников Управления МВД России по Ангарскому городскому округу.

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Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По мнению министра, старший сержант полиции Иван Шолохов и младший сержант полиции Вячеслав Пупыкин достойны награждения медалями "За спасение погибавших".

"Очевидцы сообщили, что на реке Китой в ледяной воде тонет пожилой человек. Рядом с местом происшествия оказались сотрудники патрульно-постовой службы, которые тут же бросились на помощь утопающему", - рассказали в МВД.

Отмечается, что 64-летний мужчина находился на середине реки и из последних сил цеплялся руками за кромку тонкого льда.

"Полицейские приблизились к нему на минимально возможное расстояние. Используя подручные средства, они попытались сразу вытащить теряющего силы человека, но это не удавалось. Тогда Шолохов и Пупыкин бросились на рыхлый лед и подползли к самой воде, взяли рыбака за руки и вытащили из полыньи", - приводятся детали спасения в сообщении МВД.

После чего вместе с работниками экстренных служб полицейские перенесли пострадавшего на берег, где передали его медикам. Мужчина был оперативно доставлен в медучреждение.

На опубликованном видео слышно, как спасенный радостно повторяет: "я жив".