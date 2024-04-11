Полицейские в последний момент успели спасти провалившегося под лед рыбака
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о награждении госнаградами сотрудников Управления МВД России по Ангарскому городскому округу.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По мнению министра, старший сержант полиции Иван Шолохов и младший сержант полиции Вячеслав Пупыкин достойны награждения медалями "За спасение погибавших".
"Очевидцы сообщили, что на реке Китой в ледяной воде тонет пожилой человек. Рядом с местом происшествия оказались сотрудники патрульно-постовой службы, которые тут же бросились на помощь утопающему", - рассказали в МВД.
Отмечается, что 64-летний мужчина находился на середине реки и из последних сил цеплялся руками за кромку тонкого льда.
"Полицейские приблизились к нему на минимально возможное расстояние. Используя подручные средства, они попытались сразу вытащить теряющего силы человека, но это не удавалось. Тогда Шолохов и Пупыкин бросились на рыхлый лед и подползли к самой воде, взяли рыбака за руки и вытащили из полыньи", - приводятся детали спасения в сообщении МВД.
После чего вместе с работниками экстренных служб полицейские перенесли пострадавшего на берег, где передали его медикам. Мужчина был оперативно доставлен в медучреждение.
На опубликованном видео слышно, как спасенный радостно повторяет: "я жив".
"Сотрудники полиции проявили свои лучшие профессиональные и человеческие качества, за что будут представлены министром к награждению госнаградами", - заключила Ирина Волк.