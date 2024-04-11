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«И обидно, и страшно»: как тонет Оренбург

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Люди смотрят на подтопленные дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Люди смотрят на подтопленные дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС
Мужчина эвакуирует собаку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Мужчина эвакуирует собаку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Подтопленная Уральская улица в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Подтопленная Уральская улица в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Автомобиль на подтопленной улице Красной в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Автомобиль на подтопленной улице Красной в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС

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Затопленная набережная в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Затопленная набережная в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Подтопленные дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Подтопленные дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС
Местный житель в микрорайоне Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Местный житель в микрорайоне Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Мужчина на подтопленной улице Красной в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Мужчина на подтопленной улице Красной в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева, 10 апреля 2024 года
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Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

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Рабочие насыпают дамбу в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
10/37
Рабочие насыпают дамбу в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Затопленная набережная в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
11/37
Затопленная набережная в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Собака у затопленного жилого дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
12/37
Собака у затопленного жилого дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева, 10 апреля 2024 года
13/37
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Люди с собакой в лодке на затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Люди с собакой в лодке на затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС

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Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
15/37
Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Местные жители в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
16/37
Местные жители в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Собака в микрорайоне Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
17/37
Собака в микрорайоне Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Затопленная стройплощадка в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева, 10 апреля 2024 года
18/37
Затопленная стройплощадка в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Мужчина эвакуирует кошку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
19/37
Мужчина эвакуирует кошку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости

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Вид с пешеходного моста «Европа-Азия» на затопленную набережную в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Вид с пешеходного моста «Европа-Азия» на затопленную набережную в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева, 10 апреля 2024 года
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Затопление в Оренбурге в районе улицы Геннадия Донковцева, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Мужчина на подтопленной улице Красной в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Мужчина на подтопленной улице Красной в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС
Подтопление на улице Уральской в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Подтопление на улице Уральской в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС
Люди в лодке на затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Люди в лодке на затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС

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© РИА Новости
Подтопление в районе жилого комплекса «Дубки» в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Подтопление в районе жилого комплекса «Дубки» в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС
Затопленная улица Луговая в ТСН «Ивановское» под Оренбургом, 10 апреля 2024 года
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Затопленная улица Луговая в ТСН «Ивановское» под Оренбургом, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Житель вывозит технику на лодке из затопленного дома в ТСН «Ивановское» под Оренбургом, 10 апреля 2024 года
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Житель вывозит технику на лодке из затопленного дома в ТСН «Ивановское» под Оренбургом, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Искусственная даба, изготовленная жителями поселка 9-го января Оренбургской области, 10 апреля 2024 года
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Искусственная даба, изготовленная жителями поселка 9-го января Оренбургской области, 10 апреля 2024 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости

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Собаки на крыше подтопленного дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Собаки на крыше подтопленного дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС
Эвакуация домашних животных с затопленных улиц в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Эвакуация домашних животных с затопленных улиц в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Люди на затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Люди на затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС
Затопленные улицы ТСН «Ивановское» под Оренбургом, 10 апреля 2024 года
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Затопленные улицы ТСН «Ивановское» под Оренбургом, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Люди в лодке на затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Люди в лодке на затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС

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Паводок в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Паводок в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Затопленные улицы ТСН «Ивановское» под Оренбургом, 10 апреля 2024 года
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Затопленные улицы ТСН «Ивановское» под Оренбургом, 10 апреля 2024 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Подтопление в районе жилого комплекса «Дубки» в Оренбурге, 10 апреля 2024 года
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Подтопление в районе жилого комплекса «Дубки» в Оренбурге, 10 апреля 2024 года 
© Егор Алеев/ТАСС

Оренбург затапливает все больше. Уровень воды в городской реке Урал достиг 10 м (опасным считается порог в 930 см). Это выше, чем в городе Орске той же области, где прорвало дамбу.

«Вода продолжает прибывать, причем большими темпами… Центр у нас повыше находится, поэтому я надеюсь, до центра вода не дойдет… Но вся восточная часть города [затоплена], очень много частного сектора пострадало, там многоэтажек нет», – описала местный волонтер Ольга.

Всего в Оренбурге подтопило почти 2 тыс. домовладений и более 2,3 тыс. приусадебных участков. На одной из затопленных улиц заметили купающуюся ондатру, на другой плавает смытая скейт-площадка. Эвакуированы 865 человек.

Горожане говорят, что вода пришла очень быстро. Некоторые пытались спасти вещи, но остались только с документами на руках. По кому-то наводнение ударило особенно сильно, испортив новые дома.

«И обидно, и страшно. Вроде бы трехлетнее строительство почти закончилось, и вот что произошло… дом наполовину в воде… [Потеряны] деньги огромные», – признается жительница Наталья.

Пострадавшим положены выплаты по 20 тыс. руб. Эти деньги можно получить, если наводнение «нарушило условия» для нормальной жизни. Например, жителям затопило жилье или отключили электричество. Кроме того, за частичную утрату имущества первой необходимости выдается 50 тыс. руб. на человека, за полную – 100 тыс.

Оренбуржцам отправляют гуманитарную помощь из других регионов. Так, горожанам переслали необходимые вещи из Уфы, где их собирали по всем районам. Тульская область 10 апреля отправила от себя в пострадавший регион более 100 т гуманитарного груза.

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