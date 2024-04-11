НАК сообщил об уничтожении двух боевиков в Нальчике

НАК: Двух боевиков уничтожили в ходе КТО в Нальчике
В Нальчике в ходе контртеррористической операции уничтожили двух боевиков. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили в пресс-службе НАК.
Уточняется, что боевики планировали устроить диверсии и теракты. Потери среди силовиков и гражданского населения в ходе операции отсутствуют, передает ТАСС.
В НАК ранее сообщали о блокировании бандитов, которые открыли огонь по силовикам на предложение сдаться в садовом товариществе в пригороде Нальчика. Боевиков заблокировал спецназ ФСБ.
Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь
Режим контртеррористической операции ввели на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии в 5:12 часов по решению начальника УФСБ России по региону Петра Громушкина «в целях пресечения и раскрытия террористического акта».
31 марта в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим КТО. Национальный антитеррористический комитет уточнил, что силовики получили информацию о нахождении в республике вооруженных людей, которые могут быть причастны к террористической деятельности.