НАК сообщил об уничтожении двух боевиков в Нальчике

В Нальчике в ходе контртеррористической операции уничтожили двух боевиков. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили в пресс-службе НАК.

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Уточняется, что боевики планировали устроить диверсии и теракты. Потери среди силовиков и гражданского населения в ходе операции отсутствуют, передает ТАСС.

В НАК ранее сообщали о блокировании бандитов, которые открыли огонь по силовикам на предложение сдаться в садовом товариществе в пригороде Нальчика. Боевиков заблокировал спецназ ФСБ.

Блокированные в Нальчике боевики открыли огонь

Режим контртеррористической операции ввели на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии в 5:12 часов по решению начальника УФСБ России по региону Петра Громушкина «в целях пресечения и раскрытия террористического акта».

31 марта в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим КТО. Национальный антитеррористический комитет уточнил, что силовики получили информацию о нахождении в республике вооруженных людей, которые могут быть причастны к террористической деятельности.