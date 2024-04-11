Глава Оренбурга заявил, что жертв от паводка в городе нет

Жертв в пострадавшем от паводка Оренбурге сейчас нет.

Об этом сообщил глава города Сергей Салмин в эфире "Соловьев Live".

"Слава богу, пока такого в городе нет, поэтому самую главную задачу ставил <…> не допустить жертв, чтобы максимально все эвакуировались самостоятельно, потому что тысячи людей, конечно, на лодках потом вывезти будет невозможно. Мы вывозим сотни людей за сутки, и это тоже непростая работа, потому что сейчас и ориентироваться довольно сложно, течение очень высокое", - сказал глава города, отвечая на вопрос, есть ли жертвы в результате паводка.

В администрации города призывают жителей, находящихся в зонах потенциального затопления, собрать ценные вещи, документы и покинуть дома. Ранее Салмин сообщал, что вода близко подошла к многоквартирным домам на улицах Геннадия Донковцева, ЖК "Дубки" и "Гранд-Парк", риск их затопления пока отсутствует. Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста.