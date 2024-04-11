Москвичка донесла на принявшегося изучать украинский язык и Коран сына

В Москве женщина донесла в полицию на своего сына. Ей показалось подозрительным, что 24-летний мужчина стал читать Коран и изучать украинский язык, сообщает Telegram-канал Mash.

24-летний сын горожанки год назад уехал на Дальний Восток. По возвращении мужчины с заработков мать стала замечать его изменившиеся интересы. Помимо религиозной литературы и иностранного языка россиянин стал увлекаться устройством снарядов, мин и беспилотников. Также мужчина стал посещать тренажерный зал.

Москвичка обратилась в полицию.

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Ранее жительница Великого Устюга заявила, что на нее донесли из-за опубликованной в соцсети фотографии в желтой куртке на фоне неба. Заявление написал некий мужчина, который счел фотографию завуалированным изображением украинского флага. Россиянка сказала, что желтый пуховик она носит не первый сезон и добавила, что не может менять верхнюю одежду из-за смены отношения общества к тому или иному цвету.