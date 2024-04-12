Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля

Уровень воды снижается в Звериноголовском и Целинном округах Курганской области и поднимается в Притобольном округе и Кургане.

Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора региона Вадима Шумкова.

«Вода по 1-2 см снижается в Звериноголовском и Целинном и по 8-10 см нарастает в Притобольном и Кургане», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, если так будет продолжаться, то приход большой воды в Курган предполагается в течение нескольких дней.

Также уровень воды в селе Каминском Курганской области достиг 743 см.